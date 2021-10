No green pass a Trieste, è tutti contro tutti. E la protesta perde forza (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI - tutti contro tutti a Trieste e la protesta no green pass perde unità e forza. Chi se ne accorge meno sono i duemila in piazza Unità d'Italia che insistono col loro inno "La gente come noi non molla mai" ma qualcuno stavolta ha mollato. Sicuramente i portuali del CLPT che si dissociano dall'ex portavoce Stefano Puzzer: "Visti gli ultimi sviluppi delle mobilitazioni contro il green pass il Coordinamento dei lavoratori portuali non intende partecipare alla gestione complessiva delle stesse e/o a qualsiasi coordinamento/associazione relativa". L'allusione è al neonato 'Coordinamento 15 ottobre', data del primo giorno di occupazione del porto, i cui ... Leggi su agi (Di martedì 19 ottobre 2021) AGI -e lanounità e. Chi se ne accorge meno sono i duemila in piazza Unità d'Italia che insistono col loro inno "La gente come noi non molla mai" ma qualcuno stavolta ha mollato. Sicuramente i portuali del CLPT che si dissociano dall'ex portavoce Stefano Puzzer: "Visti gli ultimi sviluppi delle mobilitazioniilil Coordinamento dei lavoratori portuali non intende partecipare alla gestione complessiva delle stesse e/o a qualsiasi coordinamento/associazione relativa". L'allusione è al neonato 'Coordinamento 15 ottobre', data del primo giorno di occupazione del porto, i cui ...

ladyonorato : Siamo ufficialmente in #dittatura. Una repressione così violenta di una protesta legittima e pacifica è da regime d… - ladyonorato : Green pass, Donato: 'Governo ha gettato la maschera, a Trieste repressione vergognosa' : - borghi_claudio : Ecco come temevo, nonostante gli sforzi di @mgmaglie il coro (sinistro) è unanime, ha vinto Draghi, hanno perso i s… - Hrotbertha : RT @GIORGIOMALAVOL1: Hanno scaricato oltre 100M di Green Pass su 60M di abitanti. Nulla di strano. L'eccesso rispetto alla popolazione è d… - Joshuat81225249 : @AndreaMarcucci @DarioParrini La senatrice ha motivato, asserendo di avere il green pass ma di non averlo mostrato,… -