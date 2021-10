Million Day | estrazioni di oggi martedì 19 ottobre 2021 | numeri vincenti

(Di martedì 19 ottobre 2021) Come ogni giorno, anche19è avvenuta l’estrazione deidelDay. A differenza di altri giochi, ilDay sembra piacere alla dea bendata. Da febbraio 2018 sono 190 infatti coloro che hanno vinto il montepremi più alto, di 1 milione di euro. Qui trovate l’estrazioneDay di ieri. Ecco invece idell’estrazioneDay di. IdiCome si gioca Si può giocare tutti i giorni fino alle 18.45 e poi a partire dalle 19.15 per il giorno successivo. L’estrazione avviene quotidianamente alle 19. Ogni giocata costa 1 ...

Advertising

CasilinaNews : #MillionDay, estrazione oggi 19 ottobre 2021: numeri vincenti - CorriereUmbria : Million Day, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi martedì 19 ottobre 2021 #MillionDay #19ottobre… - CorriereUmbria : L'estrazione di Million Day #MillionDay #estrazione #18ottobre - CorriereCitta : #MillionDay oggi #18ottobre 2021: ecco i numeri vincenti estratti stasera - ilClandestinoTW : #MillionDay lunedì #18ottobre 2021: risultati estrazione dei numeri vincenti di oggi -

Ultime Notizie dalla rete : Million Day

Intanto oggi, martedì 5 ottobre, avverranno anche le estrazioni del, insieme ad un nuovo concorso del Superenalotto . Lotto: i dati dell'estrazione di sabato 16 ottobre 2021 Sabato 16 ...Martedì 19 ottobre 2021 torna ilcon la nuova estrazione in programma alle ore 19:00 di oggi. Come ogni giorno i giocatori possono tentare la fortuna per cercare di accaparrarsi il primo premio messo in palio dal valore ...I consumi di pasta nel mondo si sono attestati a 17 milioni di tonnellate nel 2020, aumentando di 1 milione di tonnellate rispetto al precedente record registrato nel 2019, a causa della pandemia, il ...Million Day, estrazione di lunedì 18 ottobre: ecco i numeri vincenti e quello che sta accadendo proprio in questi minuti.