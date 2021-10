(Di martedì 19 ottobre 2021) Goffredo Buccini era un giovane cronista quando scoppiò Mani Pulite. Ora ricostruisce quella stagione in un libro in uscita per Laterza

Advertising

Corriere : Milano 1992, sogni e illusioni di una generazione tradita - MMastrantuono : RT @Corriere: Milano 1992, sogni e illusioni di una generazione tradita - micheleguglie : RT @Corriere: Milano 1992, sogni e illusioni di una generazione tradita - Max_Alle : RT @Corriere: Milano 1992, sogni e illusioni di una generazione tradita - vitoadamo15 : RT @Corriere: Milano 1992, sogni e illusioni di una generazione tradita -

Ultime Notizie dalla rete : Milano 1992

Corriere della Sera

Nelè negli USA a seguire la rivolta dei neri nei ghetti di Los Angeles, Detroit e New York . Fu attivo anche in politica : nel 2016 viene eletto Consigliere comunale acon Forza Italia , ...... era esploso alle ore 19,08 nella nona carrozza del Rapido 904 Napoli -. L'attentato provocò ... Per la strage del Rapido 904, dopo lunghe e complesse indagini, nelvennero condannati all'...La domanda 'di verità e giustizia', secondo l'associazione, è stata 'elusa dalla procura (e non solo) Il comitato dei parenti. 'La decisione della Procura di Milano - spiega Alessandro Azzoni, preside ...L'ex deputato Raffaele Tiscar è morto in un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel Comasco. Nato a Bari nel 1956 e cresciuto in Toscana, dal 2010 viveva a Como ed era presidente ...