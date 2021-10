LIVE – Reggiana-Ancona Matelica, Serie C 2021/2022 (DIRETTA) (Di martedì 19 ottobre 2021) La DIRETTA LIVE di Reggiana-Ancona Matelica, match valevole per la decima giornata del campionato di Serie C 2021/2022. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LA DIRETTA Reggiana-Ancona Matelica Ore 21:00 SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 19 ottobre 2021) Ladi, match valevole per la decima giornata del campionato di. La passata stagione è ormai alle spalle ed è tempo di pensare ad una nuova entusiasmante annata calcistica che regalerà, come sempre, incredibili emozioni. Calcio d’inizio alle ore 21:00 di martedì 19 ottobre, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. COME VEDERE LA PARTITA AGGIORNA LAOre 21:00 SportFace.

Advertising

Fantacalciok : Reggiana – Ancona Matelica: dove vedere la diretta live e risultato - ReggianaLIVE : Martedì sera girone B di nuovo in campo. Big match al 'Città del Tricolore': arriva l'Ancona Matelica #GROREG - ReggianaLIVE : 90'+5 #GROREG 0-0: Partita terminata! Non dimenticare di assegnare i voti ai giocatori! - ReggianaLIVE : Arriva il triplice fischio del direttore di gara: Reggiana sempre in controllo del match ma il Grosseto resiste per… - ReggianaLIVE : 90'+3 #GROREG 0-0: Camigliano (Reggiana) viene ammonito -