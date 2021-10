Lazio | Marusic | «Ho iniziato per le strade di Belgrado | ora realizzo un sogno»

(Di martedì 19 ottobre 2021) Adamracconta la sua esperienza calcistica dalle origini al suo arrivo allaAllaormai da quattro anni, Adamracconta la sua esperienza in biancoceleste aStyle Official Magazine partendo dalle sue origini. Ecco le sue parole. LEGGI SUNEWS24 L’INTERVISTA INTEGRALE LE PAROLE – «Rispetto al mio arrivo, è tutto diverso. Ora mi sento migliore sia come calciatore e persona, sono cresciuto molto sotto ogni aspetto, sono diventato un uomo. Non è stato facile, sono orgoglioso del percorso fatto. Hoper le vie di, coronando ilche avevo fin da piccolo. Devo dire grazie a Dio ed alla mia famiglia» L'articolo proviene da Calcio News 24.

