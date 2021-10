Influenza e virus, Rezza (Ministero della Salute): 'Doppia lotta, prudenza per continuare a vivere normalmente' (Di martedì 19 ottobre 2021) Mantenere alta l'attenzione, il non molla ancora. E alle porte potrebbe arrivare l' , quindi la lotta sarà Doppia. 'Il Sars - Cov - 2 potrà dare ancora piccole ondate o focolai qua e là, ma se ... Leggi su leggo (Di martedì 19 ottobre 2021) Mantenere alta l'attenzione, il non molla ancora. E alle porte potrebbe arrivare l' , quindi lasarà. 'Il Sars - Cov - 2 potrà dare ancora piccole ondate o focolai qua e là, ma se ...

Advertising

WRicciardi : USA nel 1919, con l'influenza spagnola 675.000 morti su un totale di 75 milioni nel mondo, oggi con il COVID più d… - istsupsan : ??AL VIA LA SORVEGLIANZA #INFLUNET, IDENTIFICATI PRIMI DUE CASI DI #INFLUENZA PER STAGIONE 2021-2022 ?? virus di tip… - roby011268 : RT @CaniniAlessio: @muntzer_thomas @gavinjones10 Ma cosa vorremmo ancora testare? Dobbiamo inseguire il virus fino a quando? Dopo tre ondat… - BreakingItalyNe : RT @ilmessaggeroit: Influenza e virus, Rezza (Ministero della Salute): «Doppia lotta, prudenza per continuare a vivere normalmente» https:/… - JohSogos : RT @ilmessaggeroit: Influenza e virus, Rezza (Ministero della Salute): «Doppia lotta, prudenza per continuare a vivere normalmente» https:/… -