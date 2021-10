I programmi in tv oggi, 20 ottobre 2021: film e attualità (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Su Rai Uno Appena un attimo, su Sky Cinema 2 Changeling. Guida ai programmi Tv della serata del 20 ottobre 2021 Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 20 ottobre 2021? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere i programmi in sezioni tematiche e di mettere a fianco ai film le relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non. film Su Rai Uno dalle 21.25 Appena un minuto. Claudio ha 50 anni, è un agente immobiliare, separato, spiantato, padre di due figli. La sua vita cambia improvvisamente quando acquista da un cinese uno smartphone che gli consente di portare il tempo indietro di un minuto. Su Rai 4 dalle 21.20 The Deep – Profondo. L’11 ... Leggi su lopinionista (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Su Rai Uno Appena un attimo, su Sky Cinema 2 Changeling. Guida aiTv della serata del 20Cosa ci propone la programmazione televisiva di mercoledì 20? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere a fianco aile relative trame. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Uno dalle 21.25 Appena un minuto. Claudio ha 50 anni, è un agente immobiliare, separato, spiantato, padre di due figli. La sua vita cambia improvvisamente quando acquista da un cinese uno smartphone che gli consente di portare il tempo indietro di un minuto. Su Rai 4 dalle 21.20 The Deep – Profondo. L’11 ...

