I commercianti illustrano a Ferrara quali priorità dovrebbe affrontare

Leggi su cronachesalerno

(Di martedì 19 ottobre 2021) di Monica De Santis Rilancio del commercio di vicinato, attraverso iniziative che coinvolgano i cittadini, parcheggi, pulizia delle strade, sistemazione della pavimentazione e miglioramento del servizio di trasporto pubblico. Sono questi gli argomenti che stanno a cuore aisalernitani, che dopo pochi giorni dalla nomina, rivolgono, oltre agli auguri di rito, un invito al neo assessore Alessandro, affinché ascolti… “La voce di tutti e non solo quella delle grandi associazioni di categoria – spiega Antonio Ventre, titolare del negozio?Ventre in via Duomo – Non conosco personalmente il nuovo assessore, ma credo che quello che ci vorrebbe è aprire come detto il dialogo con la base, con i. Potrebbe farlo anche in maniera virtuale aprendo magari una pagina su Facebook dove ognuno di noi può porre domande, ...