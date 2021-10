Hon Hai Technology Group (Foxconn) svela la sua “Model E”, sviluppata insieme a Pininfarina – FOTO (Di martedì 19 ottobre 2021) Certo, Hon Hai Technology Group (Foxconn) avrebbe potuto sforzarsi di più per selezionare un nome per la sua sedan a trazione elettrica, la “Model E”. Ma, probabilmente, non ha resistito all’idea di evocare le auto a batteria più in voga del momento, le Tesla di Elon Musk, che hanno nomi estremamente simili: l’emulazione è pur sempre una forma di ammirazione. La Model E è stata sviluppata in collaborazione con Pininfarina (l’auto è stata interamente costruita nell’atelier di Cambiano), e presentata insieme a due altri veicoli elettrici, la Model C e l’autobus Model T. La Model E, in particolare, è una berlina large, pensata per trasformarsi in una sorta di ufficio mobile dedicato, completo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Certo, Hon Hai) avrebbe potuto sforzarsi di più per selezionare un nome per la sua sedan a trazione elettrica, la “E”. Ma, probabilmente, non ha resistito all’idea di evocare le auto a batteria più in voga del momento, le Tesla di Elon Musk, che hanno nomi estremamente simili: l’emulazione è pur sempre una forma di ammirazione. LaE è statain collaborazione con(l’auto è stata interamente costruita nell’atelier di Cambiano), e presentataa due altri veicoli elettrici, laC e l’autobusT. LaE, in particolare, è una berlina large, pensata per trasformarsi in una sorta di ufficio mobile dedicato, completo di ...

