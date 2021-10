GFVip: Lulù Selassié fa una rivelazione a Gianmaria: “A me manca” (Di martedì 19 ottobre 2021) Lulù Selassié si sfoga con Gianmaria per i comportamenti banali assunti a causa del suo passato. La principessa fa una rivelazione riguardo il giovane Manuel:”A me manca”. Ieri sera durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori che amano e seguono la sesta edizione del GF hanno avuto modo di conoscere un lato inedito della storia di una delle tre principesse: Lucrezia Selassié. La dolce e sensibile Lulù ha raccontato con lacrime e commozione il suo turbolento passato a causa di un ragazzo che per mesi e giorni l’ha minacciata e offesa, trascinandola sempre di più in un vortice buio. La spensieratezza dei 15 anni di Lulù è volata con un soffio, e quegli anni persi la principessa sa che non torneranno, e che quell’incubo è ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 ottobre 2021)si sfoga conper i comportamenti banali assunti a causa del suo passato. La principessa fa unariguardo il giovane Manuel:”A me”. Ieri sera durante l’undicesima puntata del Grande Fratello Vip, i telespettatori che amano e seguono la sesta edizione del GF hanno avuto modo di conoscere un lato inedito della storia di una delle tre principesse: Lucrezia. La dolce e sensibileha raccontato con lacrime e commozione il suo turbolento passato a causa di un ragazzo che per mesi e giorni l’ha minacciata e offesa, trascinandola sempre di più in un vortice buio. La spensieratezza dei 15 anni diè volata con un soffio, e quegli anni persi la principessa sa che non torneranno, e che quell’incubo è ...

Advertising

GiuliaSalemi93 : Comunque Lulù è un cuoricino . È vero a volte è pesante ma è palese che è una ragazza molto dolce e sensibile che h… - GrandeFratello : Le fragilità di Lulù... che ha deciso di raccontare un avvenimento che ha profondamente segnato la sua adolescenza.… - SSUUSSSY : RT @Sorgeilsol: Tanta ipocrisia da far paura. Manu sbaglia indipendentemente da ciò che fa o dice e automaticamente viene giudicato a presc… - frances06455734 : RT @chetelodico23: Ma volevate che su Lulù si continuasse a buttare merda per tutto il GF? -malata mentale -deve uscire perché ha disturbi… - MiScoccioTroppo : Che volta bandiera che siete. Prima odiavate a morte Lulù ora per mezzo della sua storia la amate con tutto il cuore ?? #GFvip -

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Lulù Lulù vuole abbandonare la Casa: la richiesta agli autori del GF Vip Lulù su Manuel: 'Non è che devo fare la falsa, a me manca' #gfvip pic.twitter.com/q5cKSEn7t2 - BL (@rainbow20202020) October 19, 2021

"Io ho una famiglia" e al GfVip si scatena il caos. Insulti tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo È già crisi tra Bortuzzo e Lulù: parole di fuoco e nessun futuro insieme È il punto di non ritorno. ... Aerei sul GfVip, Adriana Volpe gela la Bruganelli 'Io ho una famiglia, sono felice, ho tante cose..

GF Vip Lul non molla con Manuel Bortuzzo Provo sentimenti importanti Gossip News su Manuel: 'Non è che devo fare la falsa, a me manca' #pic.twitter.com/q5cKSEn7t2 - BL (@rainbow20202020) October 19, 2021È già crisi tra Bortuzzo e: parole di fuoco e nessun futuro insieme È il punto di non ritorno. ... Aerei sul, Adriana Volpe gela la Bruganelli 'Io ho una famiglia, sono felice, ho tante cose..