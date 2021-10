Escursioni per scoprire la bergamasca | in ebike

Leggi su nonewsmagazine

(Di martedì 19 ottobre 2021) BikeUP, l’evento dedicato alle e-bike e al cicloturismo, in programma a Bergamo dal 22 al 24 ottobre, permetterà dile meraviglie artistico-naturalistiche della città e del territorio circostante, grazie alle escursioni in sella a una bicicletta elettrica, organizzate in collaborazione con Visit Bergamo, Terre del Vescovado e Bergamo E-Bike. Tra le particolarità di alcuni itinerari, l’abbinamento a degustazioni di vini e prodotti del territorio. I tour partiranno dall’area della città che ospita BikeUP e che si sviluppa tra Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, Largo Gianandrea Gavazzeni e Piazza Giacomo Matteotti. In particolare, il luogo di ritrovo sarà lo stand di Bergamo E-Bike, in Piazza Cavalieri di Vittorio Veneto, accanto a Palazzo Frizzoni, sede del Municipio. Tutte le escursioni potranno essere prenotate sia sul sito bikeup.eu sia ...