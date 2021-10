(Di martedì 19 ottobre 2021) Domenica 19 settembre iniziava l'deldi Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole: a undi distanza, l'vulcanica non dà cenni di esaurimento, senza aver finora ...

Advertising

Adnkronos : Vulcano #Canarie, eruzione da un mese: 2mila gli edifici distrutti. #CumbreVieja - giornaleradiofm : Approfondimenti: Eruzione Canarie: oggi è un mese di attività del vulcano: (ANSA) - MADRID, 19 OTT - Domenica 19 se… - GiaPettinelli : Eruzione Canarie: oggi è un mese di attività del vulcano - iconanews : Eruzione Canarie: oggi è un mese di attività del vulcano - wwwmeteoit : A La Palma, il vulcano in eruzione continua a danneggiare ettari di terreno, sono centinaia le case distrutte. Preo… -

Ultime Notizie dalla rete : Eruzione Canarie

Secondo le ultime indicazioni scientifiche, "il vulcano si è stabilizzato, ma questo non significa che la fine dell'sia vicina", ha spiegato il presidente delleÁngel Víctor Torres ...Madrid, 19 ott 10:03 - Le diverse colate di lava del vulcano Cumbre Vieja dell'isola di La Palma () dopo oltre un mese dall'inizio dell'sono entrare...Domenica 19 settembre iniziava l'eruzione del vulcano di Cumbre Vieja a La Palma, una delle isole Canarie: a un mese di distanza, l'attività vulcanica non dà cenni di esaurimento, senza aver finora pr ...E’ da un mese che il nuovo vulcano sorto nel complesso del Cumbre Vieja, nel sud dell’isola di La Palma alle Canarie, sta eruttando. Con oltre 80 milioni di metri cubi di lava ha già spezzato via circ ...