Covid, chiesta l’archiviazione per il Pio Albergo Trivulzio. Fontana: «Fu una speculazione indegna» (Di martedì 19 ottobre 2021) «Una speculazione indegna». Alla luce della richiesta di archiviazione da parte della Procura di Milano sul caso delle morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio, è il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, a definire così la campagna mediatica montata dalla sinistra intorno alla struttura e subito cavalcata come atto d’accusa contro la Regione Lombardia. La «speculazione indegna» sul Pio Albergo Trivulzio Fontana, intervenendo a Mattino 5, ha ricordato gli «articoli vergognosi», pubblicati sulla vicenda, e ha chiarito che «io ero tranquillo perché anche la commissione presieduta da Gherardo Colombo aveva condotto un’indagine da cui era emerso che da parte del Pat non era ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 19 ottobre 2021) «Una». Alla luce della ridi archiviazione da parte della Procura di Milano sul caso delle morti peral Pio, è il presidente della Regione Lombardia, Attilio, a definire così la campagna mediatica montata dalla sinistra intorno alla struttura e subito cavalcata come atto d’accusa contro la Regione Lombardia. La «» sul Pio, intervenendo a Mattino 5, ha ricordato gli «articoli vergognosi», pubblicati sulla vicenda, e ha chiarito che «io ero tranquillo perché anche la commissione presieduta da Gherardo Colombo aveva condotto un’indagine da cui era emerso che da parte del Pat non era ...

