Cheesecake al Tiramisù, la variante più facile e più buona del classico tiramisù: "Si scioglie in bocca"

Cheesecake di tiramisù, la ricetta segreta di Felice: "Il segreto per avere una crema che si scioglie in bocca". Ricetta tratta da ForchettaFelice

Ingredienti per una base da 22 Cm della Cheesecake
190 gr di Savoiardi
100 gr di burro
50 gr di caffè

PER LA CREMA AL MASCARPONE
500 gr di Mascarpone
250 gr di Formaggio fresco spalmabile
150 gr di zucchero
100 gr di panna fresca
6 tuorli di uovo
45 gr di acqua fredda
10 gr di gelatina

PER LO STRATO DI SAVOIARDI
120 gr di Savoiardi
120 gr di Caffè

LEGGI ANCHE—> Crostata tiramisù al forno: semplice e golosa, pronta in pochi minuti per un dessert invernale buonissimo

PREPARAZIONE
La prima cosa che dobbiamo fare è partire dal caffè: preparate quindi un po' di macchinette ( faremo quello in Moka, ...

