Carta d’identità bambini | quando è obbligatoria e a quale età farla?

Leggi su gravidanzaonline

(Di martedì 19 ottobre 2021) Indispensabile come documento di riconoscimento per viaggiare all’estero, laè importante anche per i. Ma,deve essere fatta e da che età è possibile richiederla? Scopriamo, dove recarsi e perché è importante che anche il minore la possegga sin dalla nascita. Servizi e diritti Dopo la nascita: i primi documenti da richiedere per il neonato Quali sono i primi documenti necessari per il neonato, come richiederli e dove: le informazioni per i neogenitori.e a che età? La ...