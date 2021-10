Carcere | inaugurata a Rebibbia la casa - rifugio dove le detenute riscoprono la maternità

Advertising

OBeneduci : Una nuova vita oltre il carcere – La Valle di Ezechiele inaugurata dalla ministra Cartabia -

Ultime Notizie dalla rete : Carcere inaugurata

TGCOM

Tutta dipinta di rosso, piccolina e con il tetto a punta, proprio come l'avrebbe disegnata un bambino. È la casa - rifugioil 19 ottobre nella sezione femminile deldi Rebibbia a Roma, da Renzo Piano . Si chiama 'Ma.ma, Casa per l'affettività e la maternità' ed è una struttura pensata per offrire alle ..."Tra i tanti temi importanti che riguardano la nostra società quello delè uno dei più delicati perché è un luogo di passione, apnea, attesa, un po' come sono gli ospedali Mi rendo conto che ...Tutta dipinta di rosso, piccolina e con il tetto a punta, proprio come l’avrebbe disegnata un bambino. È la casa-rifugio inaugurata il 19 ottobre nella sezione femminile del carcere di Rebibbia a Roma ...La piccola struttura è stata realizzata per offrire uno spazio alle donne e alle loro famiglie. L'architetto: "Il carcere non deve essere punizione e vendetta, piuttosto un luogo in cui si cambia" ...