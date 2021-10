Cagliari | le ultime sull’infortunio di Dalbert | i tempi di recupero

(Di martedì 19 ottobre 2021) Lesulle condizioni didopo le analisi a cui è stato sottoposto: il rientro con ildipenderà dalle terapie Secondo quanto riportato da SkySport, le condizioni didelnon dovrebbero essere particolarmente preoccupante o quanto meno è meno grave del previsto. Leanalisi hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistra. Rimane da capire come l’ex Inter e Fiorentina reagirà alle terapie per poter stabilire idi. Al momento, comunque, la decisione è quella di non sottoporrea intervento chirurgico. L’esterno sicuramente non ci sarà contro la Fiorentina. L'articolo proviene da Calcio News 24.

