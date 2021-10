Cagliari, brutta tegola per Mazzarri! (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalbert si è infortunato durante la gara contro la Sampdoria. Quest’oggi il giocatore del Cagliari ha svolto degli esami strumentali e ad una visita specialistica effettuata quest’oggi dal Prof. Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club. Dalbert,Cagliari,infortunio Il report medico ufficiale del Cagliari riporta che gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il difensore brasiliano inizierà immediatamente l’iter riabilitativo e sarà valutato giorno per giorno. Walter Mazzarri dovrà trovare un’alternativa in vista del prossimo match a Firenze contro la Fiorentina. LEGGI ANCHE: Il Milan trema: Raiola tenta un top player rossonero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale. Leggi su rompipallone (Di martedì 19 ottobre 2021) Dalbert si è infortunato durante la gara contro la Sampdoria. Quest’oggi il giocatore delha svolto degli esami strumentali e ad una visita specialistica effettuata quest’oggi dal Prof. Massimiliano Salvi, consulente ortopedico del Club. Dalbert,,infortunio Il report medico ufficiale delriporta che gli esami hanno evidenziato una lesione del legamento collaterale mediale del ginocchio sinistro. Il difensore brasiliano inizierà immediatamente l’iter riabilitativo e sarà valutato giorno per giorno. Walter Mazzarri dovrà trovare un’alternativa in vista del prossimo match a Firenze contro la Fiorentina. LEGGI ANCHE: Il Milan trema: Raiola tenta un top player rossonero L'articolo proviene da Rompipallone - News sul calcio nazionale e internazionale.

