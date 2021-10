Bellanova | “I ballottaggi lo confermano | i cittadini fanno vincere il riformismo”

(Di martedì 19 ottobre 2021) ROMA – “Ilo: in queste amministrative iscelgono il centrosinistra eil. Queste vittorieche non è il populismo né il ribellismo l’opzione politica che serve al Paese e alle città. E’ tempo di un lavoro accurato e certosino per ricucire e costruire comunità coese, quel lavoro di ricucitura che né il populismo né il sovranismo possono garantire”. Lo afferma la vice ministra Teresa(Italia Viva). “Naturalmente – aggiunge – una riflessione dovrà essere dedicata anche ai dati sull’astensione. La qualità di governo e la forza delche vince nelle città si misurerà anche sulla capacità di riportare questialla necessità della ...

Advertising

amiocugino : Complimenti a #ItaliaViva per la schiacciante vittoria di tutti i #ballottaggi. Grazie #renzi (m.) #nobili #MEB… - scarpettavenere : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… - ItaLianovery : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… - Mario48440912 : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… - GuidoPalanza : RT @HoaraBorselli: Una bel Red carpet della #sinistra alla manifestazione ‘Mai più fascismi’. Gualtieri, Boldrini, Bellanova, Nobili, Cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Bellanova ballottaggi

L'Opinionista

... al ministro del Lavoro, Andrea Orlando , alla vice ministra delle Infrastrutture, Teresa... per rispettare il silenzio elettorale in vista dei, ma la ferma condanna a chi sabato ...E c'è pure una foto di Lo Russo con la viceministra Teresa, durante un sopralluogo alle stazioni del servizio ferroviario metropolitano. 'Sapere da che parte sta Italia Viva è fondamentale ...AGI - Il primo politico a portare la solidarietà alla Cgil, prima al corteo e poi nella piazza organizzata dai sindacati per ribadire il no a tutte le forme di fascismo, è stato Nicola Zingaretti, pre ...Per la gara con la Sampdoria di domenica prossima Mazzarri sta valutando diverse soluzioni tattiche e ballottaggi.