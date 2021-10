Banca Mediolanum entra a far parte dell'indice Mib Esg (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) - Banca Mediolaum entra nel Mib Esg, il nuovo indice Enviromental, Social and Governance, lanciato da Euronext e Borsa Italiana, che coniuga la misurazione della performance economica con gli impatti Esg, in linea con i principi del Global Compact delle Nazioni Unite. La composizione dell'indice si basa sull'analisi da parte di Vigeo Eiris, società di Moody's Esg Solutions, che valuta le performance Esg degli emittenti. La metodologia alla base dell'indice prevede una graduatoria delle migliori 40 società sulla base di criteri Esg, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti Esg. Le componenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 19 ottobre 2021) Roma, 19 ott. (Adnkronos) -Mediolaumnel Mib Esg, il nuovoEnviromental, Social and Governance, lanciato da Euronext e Borsa Italiana, che coniuga la misurazionea performance economica con gli impatti Esg, in linea con i principi del Global Compacte Nazioni Unite. La composizionesi basa sull'analisi dadi Vigeo Eiris, società di Moody's Esg Solutions, che valuta le performance Esg degli emittenti. La metodologia alla baseprevede una graduatoriae migliori 40 società sulla base di criteri Esg, selezionate tra le 60 italiane più liquide, escludendo quelle coinvolte in attività non compatibili con investimenti Esg. Le componenti ...

