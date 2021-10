Assalto alla Cgil | Lamorgese in Aula | «Superate le previsioni Respingo le accuse di strategia della tensione» – La diretta

Leggi su open.online

(Di martedì 19 ottobre 2021) La ministra dell’Interno Lucianaha tenuto due informative – siaCamera che in Senato – su quanto accaduto negli scorsi giorni nell’ambito delle proteste dei No Green pass in diverse città d’Italia, e su come il Viminale abbia gestito l’ordine pubblico. Nello specifico,ha parlato dell’sedenella Capitale. Ladell’informativa al Senato Daniela Santanchè contro il rave illegale «Non è riuscita fermare un rave illegale fatto su un terreno privato, poi però andava a inseguire coi droni i runner. Neanche gli sbarchi degli immigrati ha fermato», è l’attacco di Daniela Santanchè di Fratelli d’Italiaministra. «A noi la cultura degli idranti ...