300 morti per Covid al Pio Albergo Trivulzio | pm chiede di archiviare

È vero che al Pio Albergo Trivulzio di Milano ci fu una "sottovalutazione iniziale del rischio" dei contagi Covid e una "carenza oggettiva" di interventi "per evitare il diffondersi dell'epidemia". Come è accertato il fatto che la direzione si oppose "nei primi giorni di marzo" del 2020 "all'utilizzo di mascherine". Allo stesso tempo, però, in quel periodo i criteri di "tracciamento e contenimento" del virus, che era sconosciuto, non erano stati ancora nemmeno "adeguatamente introdotti, sviluppati e articolati dalle disposizioni delle autorità sanitarie nazionali e regionali" e c'era "una drammatica insufficienza" di "Dpi e tamponi". E proprio in un quadro del genere dal punto di vista penale ciò che manca sono le prove di un "nesso causale" fra le condotte dei dirigenti della struttura e le morti.

