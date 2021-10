Wanda Nara e Mauro Icardi: E’ Tutto un Bluff? Ecco Le Novità! (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo il post di Wanda Nara che faceva intendere una rottura tra lei e il marito, Mauro Icardi è intervenuto sui social smentendo di fatto la crisi tra lui e la moglie. Cosa sta succedendo tra i due? Ecco tutti i dettagli e le ultime novità sul gossip che in queste ore sta girando! Mauro Icardi smentisce la rottura con la moglie Dopo il tam tam mediatico seguito al post di Wanda Nara, nelle ultime ore proprio Mauro Icardi è intervenuto sui social smentendo le voci di una rottura con la moglie. Il calciatore ha postato alcuni scatti che lo ritraggono felice insieme alla consorte, facendo intuire che si trova insieme a lei e ai figli a Milano. Smentisce in questo modo, le voci di rottura apparse solo ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Dopo il post diche faceva intendere una rottura tra lei e il marito,è intervenuto sui social smentendo di fatto la crisi tra lui e la moglie. Cosa sta succedendo tra i due?tutti i dettagli e le ultime novità sul gossip che in queste ore sta girando!smentisce la rottura con la moglie Dopo il tam tam mediatico seguito al post di, nelle ultime ore proprioè intervenuto sui social smentendo le voci di una rottura con la moglie. Il calciatore ha postato alcuni scatti che lo ritraggono felice insieme alla consorte, facendo intuire che si trova insieme a lei e ai figli a Milano. Smentisce in questo modo, le voci di rottura apparse solo ...

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara Wanda Nara e Mauro Icardi, pace fatta sui social: il post del bomber con dedica Sembra essere rientrato il caso tra Wanda Nara e Mauro Icardi dopo quello che è sembrato un litigio o addirittura una separazione in piena regola. La coppia pare aver fatto pace e la conferma arriverebbe, come sempre, dai social. Dopo i ...

Wanda - Icardi, nuovi aggiornamenti sulla lite della coppia - Curiosità Davvero Wanda Nara e Mauro Icardi hanno rotto definitivamente la loro relazione? Dopo lo sfogo via instagram della showgirl ecco un nuovo capitolo della telenovela. Il bomber ha chiesto un permesso per non ...

Wanda Nara e Icardi, social scatenati Corriere dello Sport.it Icardi posta foto e storie insieme alla moglie, pace fatta con Wanda Nara? Pace fatta tra Mauro Icardi e Wanda Nara? Prosegue con un'altra pagina (social) la storia tra l'attaccante argentino del Paris Saint Germain (in passato ha ...

Melissa Satta: 'Icardi ha raggiunto Milano per chiedere scusa a Wanda Nara' Tra Wanda Nara e Mauro Icardi sarebbe tornato il sereno, ieri il giocatore argentino si è presentato a Milano a casa della donna. A confermarlo anche Melissa Satta a SKY: 'Icardi ha raggiunto Milano p ...

