Vittoria di Lorenzo Macoritto nel mondiale enduro in Francia (Di lunedì 18 ottobre 2021) Straordinaria prestazione per il pilota friulano nella gara transalpina, con Vittoria nella classifica assoluta Junior. Successo francese nel mondiale enduro Gp 2021 per Lorenzo Macoritto, nell’ultima gara della stagione di domenica 17 ottobre a Langeac nell’alta Loira. Il pilota di San Daniele alfiere del Moto Club Manzano, in sella alla Tm 250 ufficiale del Team Boano, conquista la sesta Vittoria stagionale tra gli Junior. Dopo la gara del sabato, dove alcune cadute lo hanno escluso dalle posizioni di vertice, il pilota friulano si è rifatto la domenica con una gara da subito all’attacco, vincendo 7 delle 9 prove speciali disputate, precedendo il compagno di squadra Matteo Pavoni sulla Tm 300, neocampione del Mondo Junior staccato di 28”. Terza posizione per il britannico Jed ... Leggi su udine20 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Straordinaria prestazione per il pilota friulano nella gara transalpina, connella classifica assoluta Junior. Successo francese nelGp 2021 per, nell’ultima gara della stagione di domenica 17 ottobre a Langeac nell’alta Loira. Il pilota di San Daniele alfiere del Moto Club Manzano, in sella alla Tm 250 ufficiale del Team Boano, conquista la sestastagionale tra gli Junior. Dopo la gara del sabato, dove alcune cadute lo hanno escluso dalle posizioni di vertice, il pilota friulano si è rifatto la domenica con una gara da subito all’attacco, vincendo 7 delle 9 prove speciali disputate, precedendo il compagno di squadra Matteo Pavoni sulla Tm 300, neocampione del Mondo Junior staccato di 28”. Terza posizione per il britannico Jed ...

