Un tocco di Natale per addobbare con stile i piccoli ambienti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Diamo un tocco di Natale alla nostra casa: come possiamo addobbare al meglio gli ambienti piccoli con stile e con qualche idea di riciclo creativo. Concentriamoci su addobbi semplici e possibilmente da appendere per non ingombrare e dare il giusto tocco Natalizio alla nostra “piccola casa”. 1 Fiocchi di neve Basta davvero molto poco per realizzare dei fiocchi di neve. Un po’ di lana, qualche foglio di carta. Dipende tutto da ciò che abbiamo in casa, ma ricordate che la regola principale è solo e sempre una: il risparmio. E con il riciclo creativo, la casa a Natale sarà una vera e propria perla. Fonte 2 Un ramo decorato La natura ci viene molto in aiuto quando parliamo di riciclo. Sapete perché? E’ una ispirazione continua. Prendiamo dei rami secchi e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 18 ottobre 2021) Diamo undialla nostra casa: come possiamoal meglio glicone con qualche idea di riciclo creativo. Concentriamoci su addobbi semplici e possibilmente da appendere per non ingombrare e dare il giustoNatalizio alla nostra “piccola casa”. 1 Fiocchi di neve Basta davvero molto poco per realizzare dei fiocchi di neve. Un po’ di lana, qualche foglio di carta. Dipende tutto da ciò che abbiamo in casa, ma ricordate che la regola principale è solo e sempre una: il risparmio. E con il riciclo creativo, la casa asarà una vera e propria perla. Fonte 2 Un ramo decorato La natura ci viene molto in aiuto quando parliamo di riciclo. Sapete perché? E’ una ispirazione continua. Prendiamo dei rami secchi e ...

