Trieste | iniziato lo sgombero di portuali e ‘No Green Pass’ davanti al varco 4 | la polizia usa gli idranti Dimostranti | ‘Da qui non ci muoviamo’

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Doveva essere una ripresa dei lavori meno turbolenta, ma la riapertura del4 del porto disi è trasformata in uno, conin tenuta antisommossa e uso di. Alcuni mezzi delle forze dell’ordine sono infatti arrivati nella zona dove hanno trovato un gruppo dei manifestanti che da venerdì occupano l’area per protestare contro l’obbligo delpass sul posto di lavoro seduti dall’altra parte della barriera, in un sit-in di protesta, mentre intonavano cori come “La gente come noi non molla mai” e “Libertà”. Così, i poliziotti sono scesi in tenuta antisommossa e, dopo che un funzionario ha più volte intimato ai manifestanti di allontanarsi “in nome della legge”, hanno attivato gliper disperdere la folla. Uno dei lavoratori ha ...

Ultime Notizie dalla rete : Trieste iniziato

Ansa . Iniziate le operazioni di sgombero da parte della Polizia al varco 4 del porto di, dove da venerdì i portuali e i manifestanti no Green pass hanno organizzato presidi e dimostrazioni. Le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per cercare di far allontanare le persone ...Il Leone diha staccato un dividendo di 0,46 euro per azione, relativo alla quota della ... Atlantia hala giornata con un ribasso dell'1,21% a 15,955 euro . La holding delle ...Alcuni attimi di tensione e poi si sono aperti gli idranti. Così la polizia ha disperso i manifestanti No Green Pass che, davanti al porto di Trieste, occupavano da giorni l'ingresso al Varco 4. Gli a ...Al momento non si è verificata alcuna violenza. Le forze dell'ordine hanno usato gli idranti per cercare di far allontanare le persone presenti, ma i manifestanti non sembrano intenzionati ad abbandon ...