Si torna indietro di 10 anni. Ed è un bel salto in avanti (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gli Italiani che sono andati a votare ieri e oggi, molto pochi a dire il vero, hanno guardato all’essenziale. Guidati dal buon senso, hanno scelto la rassicurazione e la normalità. E’ come se fossimo tornati indietro di dieci anni. I risultati di Roma e di Torino (trionfali per il centrosinistra) fanno riportare le lancette dell’orologio più o meno a dieci anni fa, quando Marino stravinceva nella capitale e Fassino si prendeva la città della Mole. Gualtieri e Lo Russo riportano le due città saldamente nelle mani del centrosinistra con un distacco dal candidato di centrodestra che è una voragine. Il risultato non è di poco conto considerato che nei dieci anni intercorsi tra il 2011 e il 2021 è successo di tutto. Un sistema politico, il nostro, rivoltato come un calzino dai populisti di destra e di ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 18 ottobre 2021) Gli Italiani che sono andati a votare ieri e oggi, molto pochi a dire il vero, hanno guardato all’essenziale. Guidati dal buon senso, hanno scelto la rassicurazione e la normalità. E’ come se fossimotidi dieci. I risultati di Roma e di Torino (trionfali per il centrosinistra) fanno riportare le lancette dell’orologio più o meno a diecifa, quando Marino stravinceva nella capitale e Fassino si prendeva la città della Mole. Gualtieri e Lo Russo riportano le due città saldamente nelle mani del centrosinistra con un distacco dal candidato di centrodestra che è una voragine. Il risultato non è di poco conto considerato che nei dieciintercorsi tra il 2011 e il 2021 è successo di tutto. Un sistema politico, il nostro, rivoltato come un calzino dai populisti di destra e di ...

