Roma e Torino al ballottaggio per le comunali: exit Poll e risultati (Di lunedì 18 ottobre 2021) Oggi fino alle 15.00 si potrà votare per i ballottaggi delle elezioni comunali. Nella giornata di ieri le urne sono rimaste aperte fino alle 23.00: vediamo quali sono i possibili sindaci a Roma e Torino. Elezioni comunali 2021. Come durante il primo turno, nella giornata di domenica 17 ottobre è stato possibile votare fino alle ore 23.00, mentre oggi si potrà votare dalle 7.00 fino alle 15.00 nei 65 comuni coinvolti nei ballottaggi. Dalle 15.00, dopo la chiusura dei seggi, si potrà assistere ai primi exit Poll e ai successivi risultati. Nel frattempo, vediamo come si stanno svolgendo le votazioni a Roma e Torino e quali sono le previsioni per i futuri sindaci.

MassimGiannini : Finalmente un bel Sabato Italiano. A Roma 100 mila in piazza per dire #Maipiufascismi, a Torino in migliaia e migli… - sebmes : Oggi i risultati di Roma, di Torino, di Trieste e di Savona ci diranno se gli elettori del M5S credono davvero nell… - LegaSalvini : M5S SI SENTE IRRILEVANTE A ROMA E A TORINO: “NOI RIDOTTI COME LEU” - LivioGigliuto : RT @Opinio_Italia: Siamo al lavoro per analizzare i dati sull’esito dei #ballottaggi nelle città di #Roma, #Torino e #Trieste. Appuntamento… - Ambrogi33135774 : @franco2bis @marcellone8 @virginiaraggi Quello di CDX se vince avrà come braccio destro il grande Bertolaso, unico… -