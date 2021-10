Regno Unito | record di contagi | di teme una nuova ondata

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Nelsono in aumento il numero dei positivi. Era da luglio che non venivano registrati così tanti test positivi. Si rischia una, che coincide con l’abbassamento delle temperature. Nonostante ciò l’effetto vaccino c’è. I numeri dele la preoccupazione di unaL’Ufficio di Statistica Nazionale ha rilevato un picco di positivi nel: nelle ultime 24 ore i positivi sono stati 25.140. Il 17 ottobre si è raggiunto il quinto giorno consecutivo con il numero di positivi superiore ai 40.000. Quello di ieri è stato il picco più alto dalla metà del mese di luglio 2021. Nella settimana dal 4 al 10 ottobre, 1 persona su 60 in Inghilterra era positiva al Covid. La ...

WRicciardi : quando si fa finta che la pandemia sia finita il virus ti fa sempre pagare il conto Regno Unito, ingorghi di ambul… - lucasofri : La crisi nella gestione dei pronto soccorso nel Regno Unito sembra avere ragioni molto meno legate a un aggravament… - eziomauro : Regno Unito, ingorghi di ambulanze davanti agli ospedali: anche oggi 45 mila nuovi casi di Covid - Fred_J_Earls : RT @lucasofri: La crisi nella gestione dei pronto soccorso nel Regno Unito sembra avere ragioni molto meno legate a un aggravamento della s… - enapesi : RT @DAVIDPARENZO: Quindi, Chi ha ragione? Noi con il Governo di larghe intese guidato da #Draghi o l’UK di #Boris J? #greenpass Regno Unito… -

Ultime Notizie dalla rete: Regno Unito

Bruxelles, 18 ott 11:02 - L'Unione europea e ilhanno concordato di impegnarsi sia a livello di esperti che a livello politico, con una serie di incontri...'Ricordiamo che under 12 non sono ancora vaccinabili, monitorandocapiremo impatto libera circolazione virus' In Gran Bretagna "si assiste ad un aumento importante dei ricoveri" Covid "tra i più giovani (34% maggiori di quanto accadeva a gennaio), anche ...Il virologo Fabrizio Pregliasco commenta a Fanpage.it la nuova impennata di casi Covid nel Regno Unito, dove da quattro giorni le i contagi superano quota 40mila: “La speranza è che non ci siano ...Brutale omicidio di un deputato conservatore in Inghilterra da parte di un estremista islamico durante incontro con comunità del suo collegio in Chiesa ...