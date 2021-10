Presidio dei portuali a Trieste. Le forze dell'ordine procedono allo sgombero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al porto è una mattinata ad altissima tensione. Una trentina di portuali e circa trecento manifestanti no - green pass si sono seduti per terra, un gesto di provocazione dopo l'arrivo di alcune ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 18 ottobre 2021) Al porto è una mattinata ad altissima tensione. Una trentina die circa trecento manifestanti no - green pass si sono seduti per terra, un gesto di provocazione dopo l'arrivo di alcune ...

Advertising

fanpage : In questi minuti le forze dell'ordine stanno sgomberando il varco 4 del Molo 7 del Porto di Trieste con gli idranti - Agenzia_Ansa : Dietrofront del Coordinamento dei portuali triestini che, dopo il comunicato diffuso in serata' e la conferenza sta… - NichiVendola : Piazza grande! È questa l’agorà più bella, la piazza dei diritti, del lavoro, della democrazia, della Costituzione… - Rodica17957578 : RT @fanpage: In questi minuti le forze dell'ordine stanno sgomberando il varco 4 del Molo 7 del Porto di Trieste con gli idranti https://t.… - paoliblu : RT @CathVoicesITA: Dal #portoditrieste: presidio anti #greenpass continua fino a 20/10. Incontro di Roma è “opportunità” ma la gente non i… -