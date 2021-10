Porto di Trieste, la polizia sgombera i manifestanti no pass (Di lunedì 18 ottobre 2021) È iniziato poco dopo le 8 di questa mattina lo sgombero, da parte della polizia, dei circa 300 manifestanti no pass che stazionavano davanti al Porto di Trieste (qui sopra potete seguire una diretta curata dal canale YouTube di Local Team). Le camionette delle forze dell'ordine sono arrivate davanti al varco 4, quello in cui i portuali hanno dato il via allo sciopero anti certificazione verde già dallo scorso venerdì. E poi hanno iniziato a usare gli idranti. "Dovete liberare il Porto per favore, voglio evitare che vi facciate male", ha spiegato un dirigente della polizia rivolgendosi ad alcuni occupanti dello scalo, riferiscono le agenzie. Secondo Il Piccolo, un manifestante no green pass è rimasto ferito ed è stato portato in ambulanza. Ma in ... Leggi su ilfoglio (Di lunedì 18 ottobre 2021) È iniziato poco dopo le 8 di questa mattina lo sgombero, da parte della, dei circa 300noche stazionavano davanti aldi(qui sopra potete seguire una diretta curata dal canale YouTube di Local Team). Le camionette delle forze dell'ordine sono arrivate davanti al varco 4, quello in cui i portuali hanno dato il via allo sciopero anti certificazione verde già dallo scorso venerdì. E poi hanno iniziato a usare gli idranti. "Dovete liberare ilper favore, voglio evitare che vi facciate male", ha spiegato un dirigente dellarivolgendosi ad alcuni occupanti dello scalo, riferiscono le agenzie. Secondo Il Piccolo, un manifestante no greenè rimasto ferito ed è stato portato in ambulanza. Ma in ...

Advertising

heather_parisi : 'Ogni lavoratore del porto di Trieste farà la sua scelta libera. Se 800 portuali sono fuori vuol dire che dentro ce… - sebmes : Enrico Montesano è andato al porto di Trieste per schierarsi al fianco dei portuali No Green Pass. Direi che a que… - Tommasolabate : Tre giorni dal #GreenpassObbligatorio . Il porto di Trieste è bloccato? NO E quello di Genova? NEMMENO Le autostra… - salvosq : RT @RadioGenova: Lo Stato contro i lavoratori del porto di Trieste. Uso della forza e idranti contro cittadini inermi. La protesta contro l… - L_uomoqualcuno : RT @valy_s: Porto di #Trieste. La #Lamorgese ( cioè #Draghi) sta usando gli idranti su CITTADINI ITALIANI SEDUTI PER TERRA. Vergogna. https… -