Partito Comunista Cinese terrà il sesto plenum a novembre (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Partito Comunista Cinese terrà il sesto plenum dall’8 all’11 novembre. A riportare la notizia è stata l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Secondo l’agenzia, il plenum si concentrerà sulla storia e sui risultati del Partito. Quando il Partito Comunista Cinese terrà il sesto plenum? Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, il Comitato centrale Leggi su periodicodaily (Di lunedì 18 ottobre 2021) Ilildall’8 all’11. A riportare la notizia è stata l’agenzia di stampa ufficiale Xinhua. Secondo l’agenzia, ilsi concentrerà sulla storia e sui risultati del. Quando ilil? Secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa ufficiale Xinhua, il Comitato centrale

Advertising

Tommasolabate : Annotazione storica e tattica sui partiti e l’estremismo. Il Pci era riuscito a rimanere il partito comunista più… - Donzelli : Non abbiamo sentito parole chiare da #Letta su #Provenzano. Si dissoci apertamente o non può guidare un Partito che… - pfmajorino : Ricordando a @QRepubblica che in Italia il partito comunista non era quello di Ceasescu ma di Enrico Berlinguer. - fabrizi92786826 : RT @Veleno_Q_B: Troppo spesso si dimentica che il nazismo ha iniziato la sua scalata, dentro il partito comunista o partito dei lavoratori… - Billa42_ : Partito Comunista Cinese terrà il sesto plenum a novembre -