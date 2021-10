Mondiale Kite, Riccardo Pianosi è bronzo: “Una medaglia felice e inaspettata” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giorno della verità: dopo le complesse giornate di qualifica arriva un preziosissimo terzo posto per Riccardo Pianosi, ottimo anche Lorenzo Boschetti che chiude il Mondiale al nono posto. Il format che rimette tutto in gioco – o quasi – nelle ultime regate, regala emozioni e permette di potersi giocare tutte le possibilità nell’ultimo giorno. Riccardo Pianosi si impone nelle due semifinali e con 5 punti entra di diritto in finale, nell’altra semifinale Lorenzo Boschetti raccoglie un secondo e un terzo posto che non gli consentono di arrivare primo nel suo gruppo. La finale a 4 vede in gara tre francesi e il nostro Pianosi. A Theo de Ramecourt basta una vittoria, la coglie alla seconda prova e nel gioco dei piazzamenti l’italiano sale sul terzo gradino del podio, al secondo posto ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il giorno della verità: dopo le complesse giornate di qualifica arriva un preziosissimo terzo posto per, ottimo anche Lorenzo Boschetti che chiude ilal nono posto. Il format che rimette tutto in gioco – o quasi – nelle ultime regate, regala emozioni e permette di potersi giocare tutte le possibilità nell’ultimo giorno.si impone nelle due semifinali e con 5 punti entra di diritto in finale, nell’altra semifinale Lorenzo Boschetti raccoglie un secondo e un terzo posto che non gli consentono di arrivare primo nel suo gruppo. La finale a 4 vede in gara tre francesi e il nostro. A Theo de Ramecourt basta una vittoria, la coglie alla seconda prova e nel gioco dei piazzamenti l’italiano sale sul terzo gradino del podio, al secondo posto ...

Advertising

PressMareItalia : Il giorno della verità: dopo le #complesse giornate di #qualifica arriva un #preziosissimo terzo posto per… - lni_pn : RT @federvela: Ultimo giorno al Mondiale di Formula Kite a Torregrande ??? Splendida medaglia di bronzo per Riccardo Pianosi ?? Qui il link… - FraEttorreFIV : Al Mondiale di Formula Kite di Torregrande arriva una splendida medaglia di bronzo: quella di Riccardo Pianosi, con… - FraEttorreFIV : RT @federvela: Ultimo giorno al Mondiale di Formula Kite a Torregrande ??? Splendida medaglia di bronzo per Riccardo Pianosi ?? Qui il link… - federvela : Ultimo giorno al Mondiale di Formula Kite a Torregrande ??? Splendida medaglia di bronzo per Riccardo Pianosi ?? Qu… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondiale Kite Grande successo per il Formula Kite World Championship "Un'enorme emozione vedere terminare con una giornata entusiasmante questo primo mondiale di Formula Kite, molte sorprese e altrettante conferme tra gli atleti campioni che vedremo lottare fino alle ...

Il Mondiale Formula Kite chiude e saluta: vetrina internazionale per Torre Grande Podio per l'italiano Pianosi Si è chiuso con la vittoria del francese Theo de Ramecourt, tra gli uomini, e dell'americana Daniela Moroz, tra le donne, il Mondiale Formula Kite di Torre Grande, ...

Mondiale Formula Kite a Torregrande: Riccardo Pianosi splendido 3° posto al mondiale Federazione Italiana Vela Vela: Pianosi sempre più in alto, è bronzo ai Mondiali di Formula Kite «E’ stata una gara emozionante, questo format, diverso da quello a cui siamo abituati, regala grandissime sensazioni; quando si arriva in semifinale tutto diventa possibile visto che vengono assegnati ...

Il pesarese Riccardo Pianosi bronzo al Campionato del Mondo Formula Kite Un mondiale da incorniciare, in cui il campioncino marchigiano ha portato a casa una medaglia di bronzo, figurando come miglior italiano del parterre. Sopra di lui solo Theo de Ramecourt e Axel Mazell ...

"Un'enorme emozione vedere terminare con una giornata entusiasmante questo primodi Formula, molte sorprese e altrettante conferme tra gli atleti campioni che vedremo lottare fino alle ...Podio per l'italiano Pianosi Si è chiuso con la vittoria del francese Theo de Ramecourt, tra gli uomini, e dell'americana Daniela Moroz, tra le donne, ilFormuladi Torre Grande, ...«E’ stata una gara emozionante, questo format, diverso da quello a cui siamo abituati, regala grandissime sensazioni; quando si arriva in semifinale tutto diventa possibile visto che vengono assegnati ...Un mondiale da incorniciare, in cui il campioncino marchigiano ha portato a casa una medaglia di bronzo, figurando come miglior italiano del parterre. Sopra di lui solo Theo de Ramecourt e Axel Mazell ...