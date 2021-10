Misano 2017 | il dominio bagnato di Romano Fenati

(Di lunedì 18 ottobre 2021)non è mai stato un luogo come un altro per. Qui, nel 2018 l'ascolano ha rischiato di rovinare una carriera da talento ribelle, con il gesto folle nei confronti di Stefano Manzi ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Misano 2017

Motosprint.it

Lo fece il 10 settembre, quando un nubifragio si abbatté sul circuito die la gara della Moto3 si disputò sul bagnato . Per fortuna, l'asfalto non era più quello di tanti anni prima, ...... è un habitué del campionato tedesco Superbike, nel quale è giunto quinto nele 2018, ma anche ... Casi analoghi in top class A spinta tagliò il traguardo quattro anni fa ain MotoGP Johann ...4' di lettura 17/10/2021 - Si è conclusa sul tracciato di Misano Adriatico intitolato a Marco Simoncelli, la stagione 2021 del centauro camerte Sauro Valentini, impegnato nel campionato Moto Guzzi Fas ...Annuncio vendita Ducati Multistrada 1260 S (2018 - 20) usata a Misano Adriatico, Rimini - 8519033 - nella sezione Moto usate di Moto.it ...