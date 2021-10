Milano | clonava biglietti e li rivendeva in nero | dirigente Atm indagata per peculato

Advertising

nickbluebox : RT @dukana2: La dirigente #Atm che clonava biglietti e abbonamenti: le sequestrano conti e villa per 1,2 milioni..a #Milano ??#HaStatoLaRag… - DeSantis1948 : RT @007Vincentxxx: Atm Milano, la funzionaria che clonava i biglietti con il codice «999»: sequestrati conti e maxi villa @corriere https… - 007Vincentxxx : Atm Milano, la funzionaria che clonava i biglietti con il codice «999»: sequestrati conti e maxi villa @corriere - Dania : Milanesi che rubano il lavoro a noi napoletani. - andfranchini : Atm Milano, la funzionaria che clonava i biglietti con il codice «999»: sequestrati conti e maxi villa-… -

Ultime Notizie dalla rete : Milano clonava

- Un'indagine interna dell' Azienda trasporti milanesi è riuscita a "scovare" tra le sue fila alcuni dipendenti infedeli e fra questi, anche una ex dirigente a capo di tutto il sistema di ......notifica l'atto di chiusura indagini e contro la quale nei mesi scorsi è stato fatto un sequestro preventivo per somme che vanno oltre il milione di euro (compresa una villa nell'hinterland di)...Milano, 18 ott. (Adnkronos) - Ha nascosto il corpo della madre nell'armadio per quasi due anni per avere la sua pensione da circa 1.700 euro ma nella tarda serata di sabato i carabinieri di Corsico lo ...Il corpo era stato nascosto in un anfratto in camera da letto. Denunciato il figlio 50enne: occultamento di cadavere e truffa aggravata. La scoperta dopo una segnalazione della convivente ...