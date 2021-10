Maxi Lopez | che frecciata a Wanda e Icardi!

Advertising

sportmediaset : Crisi Wanda Nara-Icardi, #MaxiLopez se la ride: 'Il karma... chi la fa l'aspetti'. #SportMediaset - L_Pigna : RT @sportmediaset: Crisi Wanda Nara-Icardi, #MaxiLopez se la ride: 'Il karma... chi la fa l'aspetti'. #SportMediaset - flavlesswift : RT @sportmediaset: Crisi Wanda Nara-Icardi, #MaxiLopez se la ride: 'Il karma... chi la fa l'aspetti'. #SportMediaset - Ma_Do_Sd : Anche Maxi Lopez quindi fa parte del #TeamKarma - domthewizard : La telenovela #WandaNara #Icardi è il trash che tutti meritavamo -

Ultime Notizie dalla rete : Maxi Lopez

Blitz quotidiano

Wanda Nara "? Non ho perdonato il tradimento"/ "Icardi è diverso, speciale" L'ex calciatore dell'Inter, infatti, ha usato lo stesso social per comunicare a tutti di aver raggiunto a Milano ...Un brutto déja - vù per Wanda, che ricorda molto la dinamica con il suo ex. Crisi fra Wanda Nara e Mauro Icardi Lo sfogo su Instagram , poi rimosso, della signora Icardi parlava proprio ...Tra moglie e marito - si dice - non mettere il dito. Il famoso detto però non vale se i protagonisti in questione sono Wanda Nara, Mauro Icardi e... Maxi Lopez. Nel pieno della bufera tra la (ex?) mog ...Stiamo parlando del suo ex marito Maxi Lopez e della sua attuale compagna Daniela Christiansson. Daniela Christiansson e Maxi Lopez hanno fatto un gesto inequivocabile sui social e hanno lanciato una ...