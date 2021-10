Manfredi proclamato sindaco di Napoli: “Un momento di grande emozione” (Di lunedì 18 ottobre 2021) Napoli – “Oggi sono stato proclamato sindaco di Napoli, è un momento di grande emozione. Dedico questa fascia tricolore a tutti i cittadini, soprattutto ai più fragili, a chi soffre e in questi anni è rimasto indietro. Con tutte le mie forze mi impegnerò per il bene di Napoli e dei napoletani”. Lo afferma su Facebook il neo primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi, ex ministro dell’università nel governo Conte 2. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 18 ottobre 2021)– “Oggi sono statodi, è undi. Dedico questa fascia tricolore a tutti i cittadini, soprattutto ai più fragili, a chi soffre e in questi anni è rimasto indietro. Con tutte le mie forze mi impegnerò per il bene die dei napoletani”. Lo afferma su Facebook il neo primo cittadino diGaetano, ex ministro dell’università nel governo Conte 2. L'articolo L'Opinionista.

Advertising

francescacuore6 : RT @a_bassolino: Auguri di buon lavoro a Gaetano Manfredi che è stato ufficialmente proclamato sindaco di Napoli - 100x100Napoli : Le prime dichiarazioni da neo sindaco di Napoli per Mandredi - AntonioSassone7 : RT @ilriformista: Purtroppo non posso fare nomine subito, non è stato approvato il bilancio consolidato #Manfredi @demagistris @ComuneNapol… - ildenaro_it : @GaeManfredi è stato proclamato #sindaco di #Napoli questa mattina nella Sala Arengario del Palazzo di Giustizia.… - andreap46674638 : RT @ilriformista: Purtroppo non posso fare nomine subito, non è stato approvato il bilancio consolidato #Manfredi @demagistris @ComuneNapol… -