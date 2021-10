Mandragora | «Temuto il peggio ma per fortuna ci vediamo presto»

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Avevoiltamente però non è stato così… Gli esami svolti in mattinata hanno evidenziato una lesione al menisco. Grazie a tutte le persone che ieri mi hanno confortato con diversi applausi e a tutti quelli che hanno avuto un pensiero per me. Ci!”. Lo scrive su Facebook il centrocampista del Torino Rolando, dopo l’infortunio subito ieri all’inizio dell’incontro contro il Napoli allo stadio Maradona.

Agenzia ANSA

