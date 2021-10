L' effetto green pass sui tamponi e le code davanti alle farmacie

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Ieri sono stati emessi 633 mila green pass dopo un test negativo, più del doppio della media dei sette giorni prece… - fattoquotidiano : Il commissario esulta: “Effetto Green pass, +34% rispetto all’inizio della settimana”. Ma l’unica vera corsa è quel… - fattoquotidiano : In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 Ottobre: Effetto Green pass: più test e finti malati. Lunedì sono guai - pietro30199674 : RT @francobaietti: EFFETTO GREEN PASS: 2 MILIONI DI ITALIANI PERDONO IL LAVORO. - Marisab79879802 : RT @francobaietti: EFFETTO GREEN PASS: 2 MILIONI DI ITALIANI PERDONO IL LAVORO. -

Ultime Notizie dalla rete : effetto green

La mia città NEWS

Roma, 18 ottobre 2021 - L'pass si fa sentire: dopo il boom di richieste di certificati verdi arriva il caos tamponi nelle farmacie , prese d'assalto per i test rapidi che sostituiscono la vaccinazione. La ...Boom di test e persone in fila. Il presidente di Federfarma: 'Non c'è da stupirsi né da meravigliarsi. Le persone devono ...Stamattina fino a 200 persone in coda a Sestri Ponente. A Tortona finiti i tamponi per i camionisti, Spediporto: "A Genova non ne troviamo". Rixi: "Sistema al collasso" ...Anche tu adori il macramè? Ecco 5 suggerimenti per decorare casa conferendo alle diverse stanze un inconfondibile tocco boho chic.