La Caporetto del centrodestra e le gravi colpe dei suoi due leader umorali

(Di lunedì 18 ottobre 2021) Una destra guidata da duecome Matteo Salvini e Giorgia Meloni come reagirà davanti alla disfatta di queste amministrative? Questa probabilmente è la questione che ci si pone nei palazzi della politica: il nervosismo dei sovranisti avrà effetti sul quadro politico? Sulsicuramente sì, sulla tenuta del governo sicuramente no. Se vediamo il voto dalla parte degli sconfitti in effetti c’è da fare i conti con un disastro che era in parte annunciato al primo turno ma che si è rivelato catastrofico al secondo, tanto che è impossibile minimizzare dando tutte lea Enrico Michetti e a Paolo Damilano perché (tranne Roberto Di Piazza Trieste, che ha dovuto inaspettatamente lottare per vincere e l’eterno Clemente Mastella nel feudo di Benevento), i candidati della destra hanno perso dappertutto. ...

Il primo, o uno dei primi, a congratularsi con Roberto Gualtieri a Roma è stato proprio Carlo Calenda: i due non se le erano risparmiate, in campagna elettorale. «Complimenti calorosi a Gualtieri», ha ...Tra i Paesi europei Ocse l'Italia è l'unico in cui gli stipendi sono crollati sotto i livelli del 1990 in relazione al potere d'acquisto ...