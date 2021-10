Jo Squillo e Chico Forti: Raffaella e Sophie interrompono lo sciopero (Di lunedì 18 ottobre 2021) Jo Squillo e Chico Forti: Raffaella Fico e Sophie avevano intrapreso lo sciopero della fame insieme a Jo Squillo al Gf Vip, che lo ha iniziato per sensibilizzare sul caso di Chico Forti Nella puntata di venerdì scorso al Grande Fratello Jo Squillo ha chiesto la parola per fare un annuncio: “Scusami Alfonso. Visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche. Ci sarebbe una cosa molto importante che a me sta molto a cuore. Vedi di risolvere anche la cosa di Chico Forti, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lo sciopero della fame. Questo ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 18 ottobre 2021) JoFico eavevano intrapreso lodella fame insieme a Joal Gf Vip, che lo ha iniziato per sensibilizzare sul caso diNella puntata di venerdì scorso al Grande Fratello Joha chiesto la parola per fare un annuncio: “Scusami Alfonso. Visto che tu sei così celere nelle cose burocratiche. Ci sarebbe una cosa molto importante che a me sta molto a cuore. Vedi di risolvere anche la cosa di, che è ancora là e deve tornare. Ti prego, ci sono delle priorità su queste cose. Occupatene tu e vediamo di risolvere tutto. A questo punto ti dico che io da oggi faccio lodella fame. Questo ...

davidemaggio : Ricordate a Jo Squillo che non c'è bisogno di tirare in ballo una questione delicata come quella di Chico Forti per… - martiigii_ : RT @johamangiato: Jo Squillo: 'Fate il digiuno per Chico Forti?' Raffaella: 'Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg' Sophie: 'F… - Lellamark : RT @johamangiato: Jo Squillo: 'Fate il digiuno per Chico Forti?' Raffaella: 'Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg' Sophie: 'F… - Serenaprofilo2 : RT @johamangiato: Jo Squillo: 'Fate il digiuno per Chico Forti?' Raffaella: 'Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg' Sophie: 'F… - RubySussex : RT @johamangiato: Jo Squillo: 'Fate il digiuno per Chico Forti?' Raffaella: 'Io quando non mangio per un giorno perdo 1 kg 2 kg' Sophie: 'F… -