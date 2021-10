Grazie ai vaccini siamo pronti ad affrontare nuove varianti, spiega il direttore dell’Aifa (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Green Pass è appena entrato in vigore negli uffici pubblici e privati. Ma già si punta ad abolirlo quanto prima e intanto i partiti provano a modificarlo in aula. Dalla Lega Matteo Salvini e Massimiliano Fedriga lo hanno già chiesto negli scorsi giorni. Il leader del Carroccio ha parlato di stop novembre, mentre il governatore del Friuli Venezia Giulia ha spostato la data a fine anno, con la fine dello stato d’emergenza, a patto che si raggiunga il 90% di italiani vaccinati. E pure dalla Cgil, dopo la manifestazione antifascista di sabato a Roma, si tornano a chiedere modifiche e l’obbligo del vaccino come soluzione. Susanna Camusso lo dice alla Stampa: «Sarebbe stata un’assunzione di responsabilità che avrebbe messo al centro della discussione il vaccino». E aggiunge: «Credo che si possa aumentare il numero dei vaccinati con un’opera di persuasione, senza il ricatto della punizione ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Il Green Pass è appena entrato in vigore negli uffici pubblici e privati. Ma già si punta ad abolirlo quanto prima e intanto i partiti provano a modificarlo in aula. Dalla Lega Matteo Salvini e Massimiliano Fedriga lo hanno già chiesto negli scorsi giorni. Il leader del Carroccio ha parlato di stop novembre, mentre il governatore del Friuli Venezia Giulia ha spostato la data a fine anno, con la fine dello stato d’emergenza, a patto che si raggiunga il 90% di italiani vaccinati. E pure dalla Cgil, dopo la manifestazione antifascista di sabato a Roma, si tornano a chiedere modifiche e l’obbligo del vaccino come soluzione. Susanna Camusso lo dice alla Stampa: «Sarebbe stata un’assunzione di responsabilità che avrebbe messo al centro della discussione il vaccino». E aggiunge: «Credo che si possa aumentare il numero dei vaccinati con un’opera di persuasione, senza il ricatto della punizione ...

