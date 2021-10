Gravina: “Il calcio italiano non è in bancarotta. Ecco cosa penso sulle commissioni dei procuratori” (Di martedì 19 ottobre 2021) Il presidente federale Gravina, ospite del programma TikiTaka, ha commentato la situazione economica che sta vivendo il campionato italiano e non solo: “Il calcio italiano non è in bancarotta, vive le difficoltà economiche come altri Paesi europei. In questo momento abbiamo grandissime difficoltà aggravate dalla pandemia che ha generato una perdita ulteriore di un altro miliardo di euro che va aggiungersi alla perdita pregressa di 4 milioni. Ma il calcio italiano è appetibile, ha un appeal straordinario rispetto ad altri, sia perché non è ancora stato sviluppato come meriterebbe, sia perché potrebbe declinare non solo il calcio ma anche tutte le bellezze artistiche e culturali dell’Italia”. sulle commissioni agli ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 19 ottobre 2021) Il presidente federale, ospite del programma TikiTaka, ha commentato la situazione economica che sta vivendo il campionatoe non solo: “Ilnon è in, vive le difficoltà economiche come altri Paesi europei. In questo momento abbiamo grandissime difficoltà aggravate dalla pandemia che ha generato una perdita ulteriore di un altro miliardo di euro che va aggiungersi alla perdita pregressa di 4 milioni. Ma ilè appetibile, ha un appeal straordinario rispetto ad altri, sia perché non è ancora stato sviluppato come meriterebbe, sia perché potrebbe declinare non solo ilma anche tutte le bellezze artistiche e culturali dell’Italia”.agli ...

