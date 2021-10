Gianluca Grignani in lacrime a Verissimo racconta i segreti della sua vita (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una delle interviste più intense mai registrate a Verissimo può dirsi quella che ha visto protagonista Gianluca Grignani nel weekend di metà ottobre 2021. Apparso come ospite nel salottino di Silvia Toffanin, il rocker ha presentato il nuovo singolo, per poi lasciarsi andare ad un’intervista intimista, dove non è mancato un crollo emotivo per lui con tanto di lacrime e singhiozzi, che ha suscitato lo stupore della conduttrice. Nell’intervento, il cantante ha toccato diversi temi, come la droga, la violenza subita da un pedofilo, la scomparsa di una persona che ha segnato la sua vita e la recente separazione dalla moglie, che lui considera una sorta di liberazione. Gianluca Grignani a Verissimo: “Non amo i bei momenti” Nell’apparizione ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 18 ottobre 2021) Una delle interviste più intense mai registrate apuò dirsi quella che ha visto protagonistanel weekend di metà ottobre 2021. Apparso come ospite nel salottino di Silvia Toffanin, il rocker ha presentato il nuovo singolo, per poi lasciarsi andare ad un’intervista intimista, dove non è mancato un crollo emotivo per lui con tanto die singhiozzi, che ha suscitato lo stuporeconduttrice. Nell’intervento, il cantante ha toccato diversi temi, come la droga, la violenza subita da un pedofilo, la scomparsa di una persona che ha segnato la suae la recente separazione dalla moglie, che lui considera una sorta di liberazione.: “Non amo i bei momenti” Nell’apparizione ...

Advertising

rockolpoprock : Gianluca Grignani ha raccontato di aver subito degli abusi da bambino - RADIOEFFEITALIA : Gianluca Grignani - Non voglio essere un fenomeno - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianluca Grignani - Madre - sonikmusicnet : Ora in onda: GIANLUCA GRIGNANI - FALCO A METÀ - radiocalabriafm : GIANLUCA GRIGNANI - CAMMINA NEL SOLE -