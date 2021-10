Furia su Orsato | “Ancora lui | arbitro storico con la Juventus”

Advertising

OmarTufano : @FBiasin A furia di dire 'Orsato è il migliore' sta mettendo assieme una figura di merda dietro l'altra. - siamo_la_Roma : ?? L’orgoglio e la furia sono un guscio vuoto, se manca il risultato ?? La fretta di #Orsato rimane un mistero ?? Ma… - infoitinterno : Furia Roma, Orsato a Cristante: “Su rigore mai vantaggio. Hai sbagliato e…” - McB_Rockoli : @tottimitico Che Orsato sia idiota e di parte concordo con te. Però ripeto il rigore a prescindere lo devi tirare con furia. - BBilanShit : RT @fcin1908it: Furia Roma, Orsato a Cristante: “Su rigore mai vantaggio. Hai sbagliato e…” -

Ultime Notizie dalla rete : Furia Orsato

L'orgoglio e lasono un guscio vuoto , se manca il risultato, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero . E ... e la fretta dinel fischiarlo, in tempi di norma del vantaggio rispettata a ...L'orgoglio e lasono un guscio vuoto , se manca il risultato, scrive Andrea Sorrentino su Il Messaggero . E ... e la fretta dinel fischiarlo, in tempi di norma del vantaggio rispettata a ...Arbitri, quanti errori nel week end: Kalinic, Mkhitaryan, Beto. Ecco il disastro arbitrale del week end in Serie A ...I giallorossi di Mourinho pungono ma non azzannano la Juventus L’orgoglio e la furia sono un guscio vuoto, se manca il risultato. E sfuma pure a ...