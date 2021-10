Ferrari | Binotto | “Non andrò in Messico e Brasile per lavorare a Maranello”

(Di lunedì 18 ottobre 2021) “Molto lavoro che c’è da fare ain vista della prossima stagione. Al momento sto pensando acome Gran Premi da cui assentarmi. Anche perché sono viaggi lunghi e transoceanici. In termini di sviluppo per il 2022 siamo sicuramente in una fase critica, in cui il tempo scorre velocemente”. Lo ha detto il team principal della, Mattia, in un’intervista al sito ufficiale della Formula 1, annunciando la sua mancata presenza al fianco di piloti e scuderia negli appuntamento inper concentrarsi sul lavoro ain vista della prossima estenuante stagioni: “La squadra ha lavorato bene anche in mia assenza. Sono sicuro che Laurent Mekies farà un ottimo lavoro”. SportFace.

Advertising

STnews365 : F1: duplice strategia per Binotto. ”Penso che tutti siano d’accordo: sarebbe bello finire terzi' #Ferrari #Formula1… - swiftsambi : @lewisxlola Binotto to Ferrari travel logistics team : - giulyleclerc : RT @FormulaPassion: #F1: l'augurio speciale della #Ferrari #SF21 a Charles #Leclerc - FormulaPassion : #F1: l'augurio speciale della #Ferrari #SF21 a Charles #Leclerc - News_Auto_cars : F1, Binotto salterà Messico e Brasile per la “fase critica” del progetto Ferrari 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari Binotto

Credo che lavorare con questo l'obiettivo sia importante per noi perché è un modo per abituarci a lavorare per qualcosa di importante ', le parole diEcco la ragione della frase ripetuta ossessivamente da parte di Mattiain merito alla novità. "Dobbiamo fare esperienza in funzione 2022" . Verissimo, perché per quanto la F1 sia sempre più ...ROMA - Mattia Binotto non prenderà parte alle trasferte della Ferrari per le tappe della Formula 1 in Messico e Brasile. Il team principal della Ferrari non presenzierà nelle due tappe oltreoceano, in ...Lavorare sotto pressione in vista di quel che sarà. La Ferrari è in piena lotta nel Mondiale 2021 di F1 per il terzo posto nella classifica costruttori. Un target decisamente a ribasso per una scuderi ...