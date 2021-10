Da medici e impiegati compiacenti, e dal sempre aggiornato dark web, sono purtroppo molte le vie per cercare di ottenere green pass fasulli (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è chi non ha mai fatto il vaccino ma dichiara di avere addirittura la doppia dose, chi acquista il green pass su internet. C’è chi si fa aiutare da un amico che lavora alle piattaforme regionali e chi falsifica persino i certificati per i tamponi rapidi. È il mercato illegale dei green pass, l’ultima fiorente industria criminale che specula grazie a cittadini senza scrupoli, pronti a tutto pur di entrare nei locali pubblici, viaggiare e andare in palestra senza rispettare le norme antiCovid. A Roma è stato denunciato un medico che rilasciava le attestazioni ai propri clienti. In Campania sono state scoperte decine di persone che erano riuscite a farsi inserire nel database regionale senza che si fossero mai sottoposte alla ... Leggi su iodonna (Di lunedì 18 ottobre 2021) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). C’è chi non ha mai fatto il vaccino ma dichiara di avere addirittura la doppia dose, chi acquista ilsu internet. C’è chi si fa aiutare da un amico che lavora alle piattaforme regionali e chi falsifica persino i certificati per i tamponi rapidi. È il mercato illegale dei, l’ultima fiorente industria criminale che specula grazie a cittadini senza scrupoli, pronti a tutto pur di entrare nei locali pubblici, viaggiare e andare in palestra senza rispettare le norme antiCovid. A Roma è stato denunciato un medico che rilasciava le attestazioni ai propri clienti. In Campaniastate scoperte decine di persone che erano riuscite a farsi inserire nel database regionale senza che si fossero mai sottoposte alla ...

Ultime Notizie dalla rete : medici impiegati Brogli elettorali o beata ignoranza? ... anche per il ballottaggio, impiegati ben 110 magistrati e funzionari del Ministero della ... di informatici e tecnici, di Forze dell'Ordine , di medici e dipendenti di Fiera di Roma . Una cittadella ...

Cuori fiction: numero puntate, cast, location, repliche, trama ...negli anni Sessanta a Torino presso l'ospedale Le Molinette ed è dedicata all'equipe di medici che ... Nel cast sono stati impiegati tantissimi attori: 46 attori e attrici locali in ruoli minori, insieme ...

Dipendenti sanitari senza vaccino: sospesi anche sei medici nell'Asl Sud est Il Tirreno Green pass, boom di malattie: ma attenzione a cosa si rischia Boom di certificati di malattia nel giorno dell’entrata in vigore del green pass obbligatorio e l’ordine dei medici avverte gli iscritti.

Cala il sipario all’hub di Carrarafiere Il centro vaccini si sposta a Massa Dopo 225mila dosi e sette mesi di servizio hanno chiuso ieri i padiglioni della Imm di Marina . A ranghi ridotti il servizio si trasferisce Oltrefoce nel vecchio ospedale, ma riparte solo lunedì ...

