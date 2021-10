C'è stata una scossa di terremoto nei luoghi del disastro di Amatrice (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Una scossa di terremoto di magnitudo 3,8 è stata registrata alle 14.54 a 2 km da Visso, nel Maceratese. La scossa, riferisce l'Ingv, ha avuto una profondità di 10 km, con un epicentro nel cuore della zona già colpita dalla sequenza sismica di 5 anni fa. L'evento è stato nitidamente avvertito in tutto il territorio del cratere del sisma del 2016, dalle Marche all'Umbria, passando per i Comuni di Accumoli e Amatrice, nel Lazio. Al momento non risultano richieste di intervento né ai vigili del fuoco né ai numeri regionali di emergenza. Leggi su agi (Di lunedì 18 ottobre 2021) AGI - Unadidi magnitudo 3,8 èregistrata alle 14.54 a 2 km da Visso, nel Maceratese. La, riferisce l'Ingv, ha avuto una profondità di 10 km, con un epicentro nel cuore della zona già colpita dalla sequenza sismica di 5 anni fa. L'evento è stato nitidamente avvertito in tutto il territorio del cratere del sisma del 2016, dalle Marche all'Umbria, passando per i Comuni di Accumoli e, nel Lazio. Al momento non risultano richieste di intervento né ai vigili del fuoco né ai numeri regionali di emergenza.

