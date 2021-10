Bancomat dei BitCoin | infili €uro e ritiri criptovalute | dove sono e come funzionano in Italia

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 18 ottobre 2021) C’era una volta il. Inarrivabile, una specie di araba fenice, di cui tutti parlavano ma che nessuno aveva mai visto. In realtà nessuno lo vede, dal momento che si tratta di una moneta virtuale, ma oggi l’indotto che si è creato intorno a questo fenomeno è così ampio che adesso la criptomoneta si può prelevare da normalissimi. Blockchain (Adobe Stock)Normalissimi almeno per quanto riguarda l’aspetto:infatti uguali a quelli dei canonici istituti bancari di tutto il mondo, con la differenza che in questo caso cigli euro ed escono i”. Ma quanti ne esistono in tutto il mondo eposizionati? La maggior parte si trova, manco a dirlo, negli States ed in altri territori del Nord America, mentre in ...