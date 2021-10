Ballottaggi, il centrodestra resiste a Trieste: Dipiazza è sindaco per la quarta volta (Di lunedì 18 ottobre 2021) Roberto Dipiazza inaugura il quarto mandato come sindaco di Trieste. Il candidato del centrodestra ha centrato l’obiettivo con un vantaggio di qualche punto percentuale rispetto a Francesco Russo e alla sua coalizione di centrosinistra: 51,29 per cento contro 48,71 per cento. Al Ballottaggio, Russo non è riuscito a recuperare i 16 punti che lo separavano da Dipiazza al primo turno di queste elezioni comunali. Il sindaco appena rieletto ha già chiamato l’avversario garantendogli la possibilità di condividere il progetto di trasformazione del Porto Vecchio. Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ha già inviato i suoi complimenti: «Il suo buongoverno degli ultimi 5 anni è stato premiato. La sua scelta, come quella di Roberto Occhiuto in Calabria, conferma che i ... Leggi su open.online (Di lunedì 18 ottobre 2021) Robertoinaugura il quarto mandato comedi. Il candidato delha centrato l’obiettivo con un vantaggio di qualche punto percentuale rispetto a Francesco Russo e alla sua coalizione di centrosinistra: 51,29 per cento contro 48,71 per cento. Alo, Russo non è riuscito a recuperare i 16 punti che lo separavano daal primo turno di queste elezioni comunali. Ilappena rieletto ha già chiamato l’avversario garantendogli la possibilità di condividere il progetto di trasformazione del Porto Vecchio. Antonio Tajani, coordinatore di Forza Italia, ha già inviato i suoi complimenti: «Il suo buongoverno degli ultimi 5 anni è stato premiato. La sua scelta, come quella di Roberto Occhiuto in Calabria, conferma che i ...

you_trend : Lo schieramento che ha vinto il maggior numero di ballottaggi nei comuni superiori ai 15.000 abitanti è il centrosi… - sole24ore : Ballottaggi, per il centrodestra una débâcle ma chi perde di più è Meloni - myrtamerlino : Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrode… - sergioalesi : RT @myrtamerlino: Roma, Napoli, Milano, Bologna, Torino, Varese, Savona, Latina, Caserta, Isernia al centrosinistra. Per il centrodestra u… - GRETA1SGARBO : RT @sole24ore: Ballottaggi, per il centrodestra una débâcle ma chi perde di più è Meloni -